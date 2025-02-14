Магнитные бури могут иметь ряд негативных последствий для здоровья, поэтому важно знать опасные даты.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, в эти дни метеозависимые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс, передает Politeka.net.

Прогноз магнитных бурь основанный на данных, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Для обозначения силы магнитных бурь используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря.

14 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

В субботу, 15 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Как передает Политека ссылаясь на рекомендации врачей, чтобы избежать негативных последствий метеозависимым нужно обратить внимание на качество своего питания, а также грамотное чередование работы и отдыха.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.

Также нужно придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

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