Добро пожаловать на еженедельный гороскоп Таро по одной карте с 17 по 23 февраля 2025 года для всех знаков Зодиака.

Добро пожаловать на еженедельный расклад Таро по одной карте с 17 по 23 февраля 2025 года, здесь вы найдете свой гороскоп для каждого знака зодиака в астрологии, передает Politeka.net.

Есть одна тема, которая, судя по картам, на этой неделе будет очень сильной, и, похоже, это то, что есть у всех нас: мы устали. Проще говоря, люди измотаны.

Независимо от того, работаем ли мы слишком много, или слишком много думаем о том, как много работаем, или нам просто все равно, потому что мы так устали , что едва можем думать... мы проведем эту неделю в отчаянной нужде либо в отпуске, либо в новой жизни.

Как передает Политека, гороскоп по одной карте Таро с 17 по 23 февраля для всех знаков Зодиака уже здесь:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

В перевернутом положении эта карта означает, что вам предстоит пережить конфликт, незавершенность и неизбежную необходимость преодолевать препятствия.

Есть вещи, которые мешают вашему прогрессу, и вам нужно противостоять им лицом к лицу, если вы хотите когда-нибудь освободиться от хаоса, который вам обещан.

Вам нужно действовать сейчас и иметь возможность бесстрашно подойти к тому, кто несет ответственность за препятствия, которые они вам создают, пишет Politeka.net.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

С астрологической точки зрения имеет смысл получить эту карту, особенно в перевернутом виде, поскольку эта неделя наполнена мятежными действиями и противоречивыми мыслями.

Вы так близки к своей цели, Телец, и все же эта неделя возвращает вас на ступеньку назад. Не потому, что вы не делаете то, что необходимо, а потому, что у вас нет возможности проявить себя наилучшим образом.

Это почти как если бы окружающие хотели, чтобы вы были посредственностью. Может быть, вы слишком блестите и другие завидуют вашему блеску? Это вполне возможно.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Суд

Это неделя, когда вы меняете свое мнение. Какой поступок Близнецов , если подумать. Вы собираетесь сделать полный разворот, перевернуть мышление.

Вы полны решимости что-то изменить и не остановитесь, пока это не будет завершено. Прошлые способы больше не работают для вас, и вы обнаружили, что необходимо для внедрения изменений. Все зависит от вас, и вы будете стремиться к достижению этого в течение недели.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Вас ждет неделя, когда вы не сможете сосредоточиться, будете рассеяны и унесетесь в страну фантазий.

Вы не можете ни к чему привязываться , и вы не собираетесь воспринимать многое всерьез, и это нормально, потому что ничто не требует от вас слишком многого в течение недели. Вы можете делать то, что необходимо, но не больше. Вам нужно немного времени для отдыха, и вы с радостью воспользуетесь им, когда захотите, в свое свободное время, пишет Politeka.net.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Не самая лучшая неделя для вас, Лео, поскольку вы будете чувствовать себя уставшим и подавленным. Происходит то, что вам трудно справляться с повседневными требованиями жизни, и вы просто слишком устали, чтобы выдавить из себя свою обычную солнечную улыбку.

Вы чувствуете, что вам отчаянно нужна передышка, но вы не можете себе представить, что она наступит слишком скоро. Эта неделя требует от вас только терпения , и вы чувствуете, что оно истощается.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Правосудие

Наконец. Справедливость — очень хорошая карта, особенно если вы ждете вердикта или решения, которое касается вас, ваших финансов и вашего положения на рабочем месте.

Казалось бы, вас будут хвалить за что-то сделанное, поздравлять и признавать. Превратится ли это в деньги? Нет. Но вы получите подтверждение того, что сделали правильное дело в правильное время. Уважение предостаточно.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Ожидайте, что эта неделя будет наполнена недоверием, поскольку вы обнаружите, что не можете находиться в присутствии некоторых людей, не вздрагивая.

Нет ничего, что вы ненавидите больше, чем людей, которые лгут вам прямо в лицо, и у вас будет шанс увидеть это в действии в течение недели. Вы чувствуете, что отдали достаточно себя, и теперь пришло время снова начать сдерживать.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Время от времени вы проявляете такую ​​уверенность в себе, что вам кажется, будто никто не сможет устоять перед вашими чарами.

Эта неделя окажется иной, и результаты будут унизительными и унижающими. Вас увидят таким, какой вы есть, и вызовут за это. Не удивляйтесь, если кто-то назовет вас манипулятором и глупцом . Кажется, не все покупают то, что вы продаете на этой неделе, пишет Politeka.net.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Приготовьтесь сказать что-то не то в неподходящее время и в итоге пожалеть обо всем, что вырвалось из ваших болтливых уст. На этой неделе вы докажете, что вы — болтун, но не действуете.

Хотя это может показаться невозможным, даже у вас могут быть недели, когда вы не производите ничего, кроме мусора. Это одна из таких недель. Сведите разговоры к минимуму, и вы, возможно, избежите превращения в полного дурака.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая

Поскольку на этой неделе вы не получите «зеленый свет», ваши рабочие планы резко остановятся, и это будет вас так раздражать, что вы можете просто разозлиться.

Эта карта в перевернутом положении не обещает ничего, кроме расстройств и задержек. Это идеальная антикарта для Козерога, поскольку все, чего вы действительно жаждете, — это порядок и функциональность. Ожидайте хаоса и разногласий от коллег.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Похоже, ты тот, кому сойдет с рук действительно потрясающая неделя, Водолей. Эта карта довольно милая и позволит тебе прожить свою жизнь так, как ты хочешь, в мире, гармонии и с долей креативности.

Вы можете отойти на этой неделе и насладиться успехом прошлых действий и тем, как они увенчались успехом для вас на этой неделе. Вы много работали, и вы можете насладиться плодами своего труда на этой неделе.

Рыбы

(19 февраля - 10 марта)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

На этой неделе вы просто не собираетесь делать хорошую работу. Если бы вы могли сделать ВСЕ, вы бы это сделали. Эта карта представляет посредственность и желание обойти все обязанности.

Возможно, это просто лень, а может быть, вам уже все равно. То, что вы делаете, не вызывает страсти, и поэтому вы начинаете чувствовать себя скучным и безразличным.

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