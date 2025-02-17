В период военного положения в Украине повестки для военнообязанных не только вручаются лично, но и могут быть отправлены по почте, сообщает Politeka.net .

Что делать, если у вас есть отсрочка, но получили повестку, объясняет юрист Дмитрий Дончак на портале B2B Consult.

Это приводит к ситуациям, когда мужчины с отсрочкой от военной службы получают повестки из-за ошибок в данных в Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или из-за невнесения информации об отсрочке.

По его словам, даже если у вас отсрочка, не стоит игнорировать повестку. Следует забрать письмо, поскольку его невручение также считается получением документа. Если вы не выясните ситуацию, ТЦК может трактовать это как неудовлетворение законных требований и привлечь вас к ответственности. Последствия могут оказаться серьезными: штраф и внесение в розыск, сообщает Политека.

Вместо того чтобы игнорировать повестку, лучше всего забрать письмо, а затем обратиться в ТЦК с подтверждением вашей отсрочки.