Эти котлеты из филе хека с добавлением лука, моркови и замоченного батона получаются необычайно нежными и сочными, сообщает Politeka.net.

Администратор украинской Facebook-страницы "Кулінарні рецепти" Ксения Девятникова раскрыла секрет приготовления нежных и ароматных рыбных котлет.

По ее словам, это простое в приготовлении блюдо напоминает вкус фаршированной рыбы, но готовится гораздо быстрее, сообщает Politeka.net.

Ингредиенты:

500–600 г мороженого филе хека; два-три ломтика белого батона, замоченного в воде и отжатого; одна луковица; одна морковка; одно яйцо; соль, перец черный молотый; растительное масло для жарки.

Основой для котлет становится филе хека, которое после разморозки тщательно измельчается. Чтобы фарш был более воздушным и нежным, в него добавляют замоченный в воде и отжатый белый хлеб, рассказывает Politeka.net.

Для придания котлетам насыщенного вкуса используется пассерованный лук и морковь. Овощи не только смягчают структуру котлет, но и добавляют им сочность. В полученный фарш также вводят яйцо, соль и молотый черный перец, после чего тщательно перемешивают до однородности.

Из готовой массы формируют котлеты и обжаривают их на растительном масле до румяной корочки. Чтобы они стали еще более мягкими и пропитанными вкусами, их складывают в кастрюлю, добавляют лавровый лист и немного воды, после чего тушат 15–20 минут на слабом огне.

По словам Девятниковой, такой способ приготовления делает котлеты особенно нежными и ароматными, придавая им вкус настоящей фаршированной рыбы, но без сложностей с начинкой и долгой готовкой.

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