Администратор украинской Facebook-страницы "Кулінарні рецепти" Ксения Девятникова раскрыла секрет приготовления нежных и ароматных рыбных котлет.
По ее словам, это простое в приготовлении блюдо напоминает вкус фаршированной рыбы, но готовится гораздо быстрее, сообщает Politeka.net.
Ингредиенты:
- 500–600 г мороженого филе хека;
- два-три ломтика белого батона, замоченного в воде и отжатого;
- одна луковица;
- одна морковка;
- одно яйцо;
- соль, перец черный молотый;
- растительное масло для жарки.
Основой для котлет становится филе хека, которое после разморозки тщательно измельчается. Чтобы фарш был более воздушным и нежным, в него добавляют замоченный в воде и отжатый белый хлеб, рассказывает Politeka.net.
Для придания котлетам насыщенного вкуса используется пассерованный лук и морковь. Овощи не только смягчают структуру котлет, но и добавляют им сочность. В полученный фарш также вводят яйцо, соль и молотый черный перец, после чего тщательно перемешивают до однородности.
Из готовой массы формируют котлеты и обжаривают их на растительном масле до румяной корочки. Чтобы они стали еще более мягкими и пропитанными вкусами, их складывают в кастрюлю, добавляют лавровый лист и немного воды, после чего тушат 15–20 минут на слабом огне.
По словам Девятниковой, такой способ приготовления делает котлеты особенно нежными и ароматными, придавая им вкус настоящей фаршированной рыбы, но без сложностей с начинкой и долгой готовкой.
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