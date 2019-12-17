Українська тенісистка Даяна Ястремська взяла участь у фотосесії

Дівчина з'явилася перед фотографами в розкішному топі, який був надітий на голе тіло, і абсолютно не приховував всі деталі інтимних частин тіла спортсменки.

Фанати не змогли пройти повз такої краси і в Instagram тенісистки залишили сотні коментарів, захоплюючись її вигинами і виступами.

Нещодавно ми писали, що 19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Молода спортсменка досить часто публікує фото в соцмережах. У Інстаграмі у неї майже 53 тисячі фолловерів.

Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошують тенісистку на всілякі фотосесії.

Нещодавно тенісистка розмістила знімок, на якому дівчина накинула на себе джинсову курточку, при цьому ліве плече оголено і видно напівпрозорий бюсталтер.

Раніше ми писали про те, що Даяна Ястремська вперше в кар'єрі пройшла в півфінал турніру WTA International.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в чвертьфіналі турніру в Гонконзі обіграла Христину Кучову зі Словаччини з рахунком 7:6, 6:2, і пройшла в наступний етап змагань.

Таким чином, Ястремська вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі турніру WTA.

По ходу першої партії українка поступалася 0:4, але зуміла відігратися, перевела гру на тайбрейк, де дотиснула суперницю. У другому сеті Кучова не отримала жодного шансу на брейк, а Ястремська реалізувала брейкпоинты у двох геймах і довела матч до перемоги.

Нагадаємо, Ястремська показала, як розважається в Іспанії.

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