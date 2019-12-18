Модель Plus Size Міла Кузнєцова заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі

Українка побувала в музеї братів Кличків та зважилася на важливий вчинок.

"Подивилася на чемпіонські пояса Віталія та Володимира, наділа рукавички і трохи попрацювала по груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в професійному боксі", - цитує Кузнецову "Братство Кличко".

"Після відпустки приступлю до тренувань і буду оформляти професійну боксерську ліцензію. Планую наступної весни дебютувати. Знаю, що поєдинок Олександра Усика в топ-10 найбільш рейтингових трансляцій на Youtube, які дивилися українці. Впевнена, що мій дебют поб'є цей рекорд", - заявила дівчина.

Параметри Міли 126-86-116 см, зріст 173 см. Українка – володарка 13-го розміру грудей.

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На цей раз пишнотіла модель приголомшила знімком в обтягуючому костюмі. Хоч він і повністю закрив шикарне тіло моделі, він не зміг приховати її неосяжні принади, які так і просилися вирватися назовні.

Раніше модель опублікувала знімок на якому вона позує в білому обтягуючому топі і спокусливих лосинах, які як ніколи підкреслили соковиті форми моделі. Образ доповнила витончена сумочка, але швидше за все шанувальники не звернули уваги на неї, так як принади моделі викликали небувалий ажіотаж серед них.

Користувачі мережі не змогли відвести погляд від відвертого знімка і почали активно коментувати зовнішній вигляд дівчини.

«Бюстик завеликий. Всю красу закрив.Треба на пару розмірів менше», «Красуня», «Занадто гаряче», «Прискорене дихання після її краси», «Коханий ангел, просто чарівно», «Ти шалено красива, а твоє тіло просто бомба», «Справжня русалка».

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