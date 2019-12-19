18 грудня центральний матч чемпіонату Іспанії між Барселоною і Реалом (0: 0) був затьмарений масовими заворушеннями в столиці Каталонії.
В результаті вуличних заворушень, влаштованих біля стадіону Камп Ноу, де пройшов матч, постраждали 46 осіб, повідомляє El Periоdico.
Також повідомляється, що поліція заарештувала дев'ять учасників акції.
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Прихильники незалежності Каталонії почали демонстрацію ще під час матчу. Багато з учасників протесту несли прапори на підтримку незалежності регіону. Біля стадіону були встановлені барикади зі сміттєвих контейнерів.
Нагадаємо, що кілька місяців тому в Барселоні пройшли маніфестації на підтримку лідерів прихильників незалежності Каталонії, яких суд позбавив волі на тривалий термін. Їх звинуватили в організації референдуму 2017 році. Тоді за вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувала більшість жителів регіону. 27 жовтня парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність. У Мадриді не визнали підсумки референдуму, а організаторів притягли до відповідальності.
Сам матч Барселони і Реала завершився внічию 0:0. Глядачі «ель класико» вперше за 17 років не побачили голів у виконанні команд. В останній раз матч Барселони і Реала завершився нульовою нічиєю в 2002 році.
Останній раз в основний час команди не забивали голів в квітні 2011 року - тоді Реал виграв у додатковий час і завоював Кубок Іспанії.
Нагадаємо, за підсумками 16 турів команди ділили перше місце в турнірній таблиці Примери, набравши по 35 очок. Після цієї зустрічі вони набрали по 36 очок, тоді як у їх найближчого переслідувача - Севільї - 31. Номінальним лідером чемпіонату залишається Барселона - у каталонців більше забитих м'ячів.
Нагадаємо, що Мессі зазнав нападу під час відпочинку: момент атаки потрапив на відео.
Як повідомляла Politeka, Мессі приголомшив заявою про бажання залишити Барселону, відверте зізнання: «Із дитинства мріяв».
Також Politeka писала про те, що двійник Мессі скористався схожістю в пікантних цілях: десятки дівчат вже подали до суду.