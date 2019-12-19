18 грудня центральний матч чемпіонату Іспанії між Барселоною і Реалом (0: 0) був затьмарений масовими заворушеннями в столиці Каталонії.

В результаті вуличних заворушень, влаштованих біля стадіону Камп Ноу, де пройшов матч, постраждали 46 осіб, повідомляє El Periоdico.

Також повідомляється, що поліція заарештувала дев'ять учасників акції.

Прихильники незалежності Каталонії почали демонстрацію ще під час матчу. Багато з учасників протесту несли прапори на підтримку незалежності регіону. Біля стадіону були встановлені барикади зі сміттєвих контейнерів.

Нагадаємо, що кілька місяців тому в Барселоні пройшли маніфестації на підтримку лідерів прихильників незалежності Каталонії, яких суд позбавив волі на тривалий термін. Їх звинуватили в організації референдуму 2017 році. Тоді за вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувала більшість жителів регіону. 27 жовтня парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність. У Мадриді не визнали підсумки референдуму, а організаторів притягли до відповідальності.

Сам матч Барселони і Реала завершився внічию 0:0. Глядачі «ель класико» вперше за 17 років не побачили голів у виконанні команд. В останній раз матч Барселони і Реала завершився нульовою нічиєю в 2002 році.

Останній раз в основний час команди не забивали голів в квітні 2011 року - тоді Реал виграв у додатковий час і завоював Кубок Іспанії.

Нагадаємо, за підсумками 16 турів команди ділили перше місце в турнірній таблиці Примери, набравши по 35 очок. Після цієї зустрічі вони набрали по 36 очок, тоді як у їх найближчого переслідувача - Севільї - 31. Номінальним лідером чемпіонату залишається Барселона - у каталонців більше забитих м'ячів.

Нагадаємо, що Мессі зазнав нападу під час відпочинку: момент атаки потрапив на відео.

Як повідомляла Politeka, Мессі приголомшив заявою про бажання залишити Барселону, відверте зізнання: «Із дитинства мріяв».

Також Politeka писала про те, що двійник Мессі скористався схожістю в пікантних цілях: десятки дівчат вже подали до суду.