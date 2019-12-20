В Одесі матч дитячих хокейних команд затьмарився масовою бійкою на льоду, в якій взяв участь тренер.

Матч дитячих Морські вовки і Кривбасу на турнірі в Одесі завершився масовою бійкою, в якій взяв участь тренер криворізької команди Сергій Брага. Замість того, щоб зупинити побоїще, він вибіг на лід і почав штовхати юних хокеїстів з команди суперника.



Відповідне відео бійки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Сергій Суворов.





Найбільш від рук тренера постраждав голкіпер Ілля Бобров, якого тренер схопив за шию і повалив на лід. Юний хокеїст пройшов томографію, за підсумками якої у нього виявили пошкодження м'яких тканин головного мозку, а також є підозра на струс мозку.

Морські вовки направили скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу, але поки на інцидент реакції не послідувало.Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.





Раніше ми писали, в Одесі на Гагарінському плато сталася масова бійка, де активісти та учасники «Нацкорпуса» побилися з охоронцями, в результаті всіх розігнала поліція

Все почалося з того, що місцеві жителі і активісти «Національного корпусу» заблокували проїзд на будмайданчик.



З будмайданчика несподівано вискочили працівники охоронної фірми і напали на учасників протесту. Вони використовували палиці і газові балончики. Забіяк розняла поліція, затримала з десяток нападників. Їх відвезли в райвідділ.



В результаті зіткнення постраждало кілька людей з обох сторін.



Представники «Нацкорпуса» розділилися: частина залишилася біля будмайданчика, частина поїхала слідом за поліцією - простежити, щоб не випустили тітушек.

Як повідомляла Politeka, бійкою закінчився футбольний матч, на полі почалася драка: відео.

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Раніше, як повідомляла Politeka, полиція відкрила стрільбу по вболівальникам перед початком матчу Ліги Європи.