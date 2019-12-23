Колишній півзахисник "Спартака", "Дніпра" та "Таврії" Максим Калініченко, який зараз проживає в Росії, з жалем відзначив, що його діти є громадянами України

"У мене є квартира в Харкові, там живуть родичі, приїжджаю туди. У Москві вже 20 років живу, і сім'я тут. Для переїзду потрібен якийсь серйозний привід, який змусить вийти із зони комфорту. Діти народилися в Харкові, а в Росії - вид на проживання. Народилися в Україні — значить, українці. І нікуди ти від цього не дінешся. У мене російського паспорта ніколи не було, а діти підростають. Вони вільні вибирати, де їм жити і громадянином якої країни бути. Може, дочка поїде в Європу або Америку. Я вже тут не в силах на чомусь наполягти", — цитує 40-річного екс-футболіста збірної України "Спорт24".

Нещодавно ми писали, що форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу в єврокубках і тепер усунений від футболу.

В українському футболі розгорівся черговий великий скандал. На цей раз він пов'язаний з допінгом. Як стало відомо, форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу ЛЄ проти Мальме.

23-річний нападник відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності. На даний момент з'ясовуються всі нюанси та обставини з даного питання.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів і зробив 2 передачі в 23 матчах за київський клуб.

Відзначимо, що раніше в чемпіонаті України на допінгу попадався захисник Шахтаря Даріо Срна. У допінг-пробі у внесоревновательный період у хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що легенда київського "Динамо" очолив російський клуб.

Як повідомляла Politeka, київське "Динамо" виявилося серед кращих в авторитетному рейтингу.

Також Politeka писала про те, що тренер донецького Шахтаря вибухнув звинуваченнями після перемоги над київським "Динамо" в 1/4 фіналу Кубка України.