УЄФА склав рейтинг кращих футбольних клубів за всю історію Ліги чемпіонів

У топ-50 увійшли два українських ФК: «Динамо» і «Шахтар». Перше місце в рейтингу зайняв іспанський «Реал».

Київське «Динамо» зайняло у рейтингу кращих футбольних клубів в історії Ліги чемпіонів 11-е місце. На рахунку у «біло-синіх» 97 перемог, 84 поразки і 52 нічиїх.

Донецький «Шахтар» опинився в рейтингу на 32-му місці. Дніпропетровський «Дніпро» посів 173-ю позицію, луганська «Зоря» — 282-ю, харківський «Металіст» — 333-ю, а сімферопольська «Динамо» — 344-ю. Всього у рейтинг потрапили 520 футбольних клубів.

В рейтингу кращих футболістів Ліги чемпіонів українець Андрій Шевченко посів 18 місце. Він зіграв 116 матчів і забив 59 голів. На 34-ій позиції футболіст Олександр Шовковський — у нього на рахунку 109 ігор.

До речі, Колишній голкіпер київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський зізнався, що йому надходили пропозиції про політичну кар'єру.

«Як громадянина України мене не може обходити тема політики. Я переживаю за всі події, які відбуваються в нашій країні. До моїх думок прислухаються багато, тому я не вважаю за потрібне їх озвучувати, - зазначив Шовковський в інтерв'ю Вацко-live.

Мене хотіли залучити деякі політичні сили, але я відмовив. Було кілька пропозицій, сказавши, що на сьогоднішній момент мені це не цікаво. Я давав зрозуміти, що на сьогодні – це не моє. Але ніколи не говори ніколи.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Олександр Шовковський заговорили мовою глухонімих.

Як повідомляла Politeka, Пятову підкорилося серйозне досягнення в складі національної команди.

Також Politeka писала, як збірна України ефектно завершила відбір на Євро-2020.