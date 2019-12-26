Відомий український нападник Артем Кравець звинуватив статистичний портал у недостовірній інформації

Гравець вважає, що редактори цього сайту опублікували неправдиву інформацію про його травми.

«Перевіряйте, що пишете! Ви записали в мій профіль дві травми, яких у мене і не було. Я намагався зв'язатися з вами, але ви ніяк не відреагували і нічого не виправили. Видаліть цю інформацію, так як це неправда.

Легкий забій плеча і одне пропущене тренування не є травмою. Перевіряйте, що пишете. Адже це ваша робота!» – заявив розгніваний футболіст.

Transfermarket вирішив все ж не залишати цю ситуацію без своєї уваги і не псувати стосунки з гравцем. Портал після звернення Артема змінив сторінку гравця і видалив записи про останні дві травми. У відповідь на це гравець видалив свій гнівний пост з соцмереж.

В поточному сезоні Кравець не може похвалитися ігровою стабільністю саме з-за травм. Гравець турецького «Кайсеріспор» провів за клуб п'ять матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома результативними ударами. Футболіст пропустив відрізок з кінця серпня до початку листопада через грижу міжхребцевого диска.

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