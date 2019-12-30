Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала шанувальниками гарячий знімок
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.
Так на новому опублікованому кадрі модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла поїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.
Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємні груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла.
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На кадрі видно тільки фігуру зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Своє, судячи з побаченого на фото, недовге і негусте волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильному сонцезахисті.
Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".
Як раніше ми писали, колишній капітан київської команди Морозюк влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести більше 11 матчів у новому сезоні.
У свою чергу дружина українського гравця нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова.
Нагадаємо також, український вінгер «Шахтаря» Олександр Зубков наважився на рішучий крок.
22-річний футболіст в Парижі зробив пропозицію своїй дівчині Анні, яка, звичайно ж, відповіла згодою.
Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті. Дівчина часто публікує яскраві фото в соцмережах, на яких видно, що у неї шикарна фігура.
До речі, півзахисник української збірної Олександр Зінченко заявив, що одного разу може повернутися в донецький "Шахтар".
"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на "Донбас Арені". Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю "Шахтар". Він для мене рідний. "Шахтар" виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - передає слова Зінченка "
Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.
Як повідомляла Politeka, конкурент Зінченко розкрив справжню причину переїзду Ракицького в РФ.
Також Politeka писала про те, що Ракицький зробив приречене зізнання про збірну України.