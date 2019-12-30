Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала шанувальниками гарячий знімок

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому кадрі модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла поїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.

Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємні груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла.

На кадрі видно тільки фігуру зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Своє, судячи з побаченого на фото, недовге і негусте волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильному сонцезахисті.

Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".

Як раніше ми писали, колишній капітан київської команди Морозюк влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести більше 11 матчів у новому сезоні.

У свою чергу дружина українського гравця нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова.

Нагадаємо також, український вінгер «Шахтаря» Олександр Зубков наважився на рішучий крок.



22-річний футболіст в Парижі зробив пропозицію своїй дівчині Анні, яка, звичайно ж, відповіла згодою.



Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті. Дівчина часто публікує яскраві фото в соцмережах, на яких видно, що у неї шикарна фігура.

До речі, півзахисник української збірної Олександр Зінченко заявив, що одного разу може повернутися в донецький "Шахтар".



"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на "Донбас Арені". Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю "Шахтар". Він для мене рідний. "Шахтар" виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - передає слова Зінченка " Трибуна ".

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

Як повідомляла Politeka, конкурент Зінченко розкрив справжню причину переїзду Ракицького в РФ.

Також Politeka писала про те, що Ракицький зробив приречене зізнання про збірну України.