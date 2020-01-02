Українська тенннисистка Даяна Ястремська відсвяткувала Новий рік в Австралії

19-річна українка у себе в Instagram виклала знімки з урочистості в Брісбені.

У коментарях користувачі не змогли залишитися байдужими до наряду спортсменки, відзначаючи те, що він надітий на голе тіло.

Чорне біле плаття підкреслювало значні форми тенісистки.

До речі, нещодавно 22-а ракетка світу Даяна Ястремська поділилася яскравим фото.

19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Молода спортсменка досить часто публікує фото в соцмережах. У Інстаграмі у неї майже 55 тисяч фолловерів.

Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошують тенісистку на всілякі фотосесії.

Нагадаємо, безсоромна українська тенісистка вразила гарячим фото в панчохах.

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