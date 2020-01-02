Українська тенннисистка Даяна Ястремська відсвяткувала Новий рік в Австралії
19-річна українка у себе в Instagram виклала знімки з урочистості в Брісбені.
У коментарях користувачі не змогли залишитися байдужими до наряду спортсменки, відзначаючи те, що він надітий на голе тіло.
Чорне біле плаття підкреслювало значні форми тенісистки.
13-річна дочка Фреймут вразила зовнішнім виглядом: "занадто швидко подорослішала"
Кухар з "Танців з зірками" показала свою гідність в прозорій сукні: "Вогонь"
Мама Вєрки Сердючки вразила змінами в зовнішності: "Хвіст трубою"
Безсоромна Каменських похвалилася постільною фото: цей леопард зводить з розуму
До речі, нещодавно 22-а ракетка світу Даяна Ястремська поділилася яскравим фото.
19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.
Молода спортсменка досить часто публікує фото в соцмережах. У Інстаграмі у неї майже 55 тисяч фолловерів.
Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошують тенісистку на всілякі фотосесії.
Нагадаємо, безсоромна українська тенісистка вразила гарячим фото в панчохах.
Як повідомляла Politeka, розлючені тенісистки влаштували побоїще на корті.
Також Politeka писала, що знаменита тенісистка звела шанувальників з розуму.