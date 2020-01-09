Американський телеканал ESPN склав рейтинг кращих боксерів світу у віці 30+ років

Список очолив українець Василь Ломаченко.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

31 рік – Василь Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 роки – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 роки – Йорденис Згас (24-4, 11 KO)

34 роки – Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 років – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 років – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 KO)

37 років – Геннадій Головкін (37-1-1, 35 KO)

38 років – Кубрат Пулєв (28-1, 14 KO)

39 років – Гільєрмо Рігондо (19-1, 13 KO)

40+ років – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес знову погрожує українському боксеру і володареві поясів WBA/WBO Василю Ломаченко.

«Що я роблю краще? Я більш видовищний боєць, але це не все. Ще я знаю, що на рингу можу вивчити Ломаченко так само, як і він мене. Але я не дозволю вирішувати долю бою суддям. Я виглядаю не найкращим чином, коли так роблю. Я знесу свого суперника в рингу».

Крім того, ми писали про те, що український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко "помножив на нуль" перемогу Лопеса.