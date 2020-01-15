Український боксер Олександр Усик заявив, що для миру в Україні необхідно навести дружбу всередині країни

Як передає Politeka.net, своїми думками він поділився в інтерв'ю Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках" . (щоб переглянути відео доскрольте сторінку до кінця)

"Нам треба всередині себе спочатку помиритися. Перше: не розділяти. Друге: не звалювати на попередників. А то у нас виходить так, що у всьому, що у нас не виходить в житті винен хтось інший. Всередині країни треба навести дружбу, щоб не поділяли на московських, або на київських, або на западенців, або якось ще. Це погано, що ми так розділяємо", - сказав боксер.

Також він підкреслив, що українцям потрібно боротися із заздрістю до сусідів.

"Треба всередині себе не заздрити сусідові, що він їздить на крутій тачці. Не заздрити сусідці, що у неї з'явився хлопець на машині, не заздрити, що немає телефону. Жити, радіти, кидатися сніжками, обливатися водою", - підсумував боксер.

Раніше український боксер Олександр Усик згадав про розмову з президентом України Володимиром Зеленським після перемоги над Чазом Візерспуном.

"Він розмовляв зі мною! Він говорив якось по-живому. Чутно, що він недавно тільки прокинувся, куди збирається... Прикольно насправді, коли президент приділяє увагу спортсменам. Звичайним спортсменам, які люблять свою країну і по-різному її представляють. Критики завжди були і будуть. Я був радий з ним поговорити", - зазначив Усик.

Нагадаємо, що експерт оцінив шанси Усика в супертяжах.

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