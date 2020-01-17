На тренуванні російського клубу Рубін головний тренер Леонід Слуцький незвично критикує дії футболістів

Дісталося і нашому співвітчизнику, захиснику Олегу Данченко.

«Данченко - так собі, як і в усьому іншому. Ну-ну-ну, що за українська техніка? Вірніше, її відсутність Ліва нога - тобі що, чи не нога?», - дісталося українському футболісту від Слуцького.

Також тренер дуже часто вживав слово «катастрофа» на адресу футболістів.

Відео тренування казанського Рубіна опублікували в Тwitter. Читачі залишилися задоволені поведінкою епатажного тренера: «прес-сслужбі звичайно з ним пощастило», «чую, після Європи він стане місцевим Клоппом», «Хорош».

Володимир Слуцький став відомим тренером на чолі московського ЦСКА і збірної Росії. Потім він відправився у «вояж» по Європі, де встиг потренувати англійський Халл та голландський Вітесс. У зимове міжсезоння Слуцький очолив Рубін.

25-річний українець Олег Данченко довгий час належав Шахтарю, але не зміг закріпитися в складі «гірників», виступаючи в оренді. У минулому році футболіст підписав контракт з Рубіном. В даний момент казанський клуб займає 13 місце в чемпіонаті Росії.

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"Голландцям просто без різниці, що відбувається в інших країнах. Там усім просто по фігу ... Хоча все ж є одне, але. Цей народ не особливо любить войовничі країни, які проявляють агресію. Але ми для Нідерландів не єдині такі, адже голландці в тому ж ключі висловлюються і про американців. До них вони теж ставляться не дуже добре, тому що вони так само намагаються влаштовувати війни", - наводить слова 37-річного екс-футболіста відомий портал «Чемпіонат».

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