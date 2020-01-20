Півзахисник пітерського Зеніту українець Ярослав Ракицький дав інтерв'ю, в якому згадав методи роботи Луческу і обговорив пітерських фанатів

«У Містера своєрідні збори. Там дуже багато бігової роботи, особливо на початку. Головне набрати кондиції і тоді не помічаєш втоми. Ми грали 6, 7 матчів за десять днів. Уже на другому зборі відчували себе добре. Луческу завжди брав на збори кілька молодих гравців, які грали по тайму. Таким чином, вони набираються досвіду, потім відправляються в дубль або оренду. Ми до сих пір зідзвонюємося з Луческу, вітаємо один одного зі святами. На Новий рік він мені дзвонив. Кажу: давайте ще потренуйте, свій досвід передайте. Я Луческу люблю і поважаю як людину і тренера. Він багато дав мені», - наводить слова Ракицького офіційний сайт Зеніта.

Крім цього, українець поділився відносинами з уболівальниками пітерського клубу. «Скажу чесно мене бентежить, коли вони кричать" Ракицький, гол! ". Тоді я не можу забити. Це приємно настільки, що я починаю перезбуджуватися, і це збиває з пантелику. Зі мною такого ніколи не було. Вони круті», - сказав Ракицький.

У січні 2019 року Ярослав Ракицький перебрався в Зеніт із донецького Шахтаря, чим остаточно закрив для себе двері в збірну України, а нещодавно показово вирішив «закінчити кар'єру» в складі Синьо-жовтих, хоча туди його і не викликали.

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