Російський футболіст Дмитро Тарасов, який відомий своєю любов'ю до Володимира Путіна, відреагував на останнє послання голови Кремля Федеральним зборам, в якому Путін оголосив про введення материнського капіталу при народженні першої дитини

Екс-футболіст Локомотива виставив в Іnstagram фото зі своєю дружиною і дитиною, яке підписав: «Багато жартують щодо того, що я скоро стану батьком-героєм, а улюблена отримає материнський капітал. Я радий, що на тлі страшних новин військових конфліктів, хтось розуміє, що запорука нашого майбутнього - любов і діти. Останній виступ президента про сім'ю і дітей не залишив нікого байдужим. Я радий, що вводять материнський капітал за першу дитину, безкоштовні обіди у школах, будують нові музичні школи і т. д. Правда крім сімейних тим, останні 5 хвилин, навів і в політиці движуху, але це вже нехай оцінюють експерти . Для мене, як для жителя країни важливо, що майже найвпливовіша людина в світі, говорив саме про дітей. Значить ми дивимося в один бік».

Підписники футболіста залишилися незадоволені його виступом і звинувачують у підлабузництві Путіну. "Телевізор передивився", «Помітила, що Ви дуже багато лижите Вашу дупу "майже найвпливовішій людині у світі", «Підлизав так підлизав», «Грамотно підлизав», «Це ж так хочеться в політику», «знову злодіям підлизав», - невдоволено висловлюються підписники футболіста.

Також Тарасову пригадали, що він кинув свою старшу дочку: «Ти не батько-герой, а батько негідник! Неможливо любити одну дочку і забити на іншу! Не слова про старшу дочку, ніби її немає у вашому житті. Ще розумні пости строчить, корчить з себе щось, недопапаша ти, а не герой», - пишуть під фото.

Нагадаємо, що в 2015 році Дмитро Тарасов, перед матчем Росія-Туреччина, надів під ігрову форму майку з портретом Путіна і підписом «самий ввічливий президент».

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