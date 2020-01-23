Менеджер українського супертяжа Олександра Усика Егіс Климас розповів з ким проведе свій наступний бій українець

«Ми не будемо чекати до літа Ентоні Джошуа та проведемо свій поєдинок навесні. Якщо WBO зробить пояс вакантним, то Усик, як обов'язковий претендент, розіграє його в поєдинку проти Джозефа Паркера, який займає друге місце за версією організації. Якщо ж Джошуа домовитися з WBO про продовження захисту, то Усик зустрінеться із Дереком Чісорою», - заявив Клімас.

Свій наступний бій Ентоні Джошуа, швидше за все, проведе проти болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ми писали, що Усик потрапив в топ рейтингів WBA, WBC, IBF і WBO. WBA, WBC, IBF і WBO опублікували оновлені рейтинги своїх організацій.

Олександр Усик, який встиг провести лише один бій у надважкій вазі знаходиться в топі рейтингів всіх організацій. За версією WBO Усик знаходиться на першому місці і є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У рейтингу WBA і WBC українець займає друге місце, його випереджають Тревор Брайан і Тайсон Ф'юрі. Найнижчу позицію Усик займає в рейтингу IBF, там українець шостий у списку. Першу позицію IBF окупував болгарин Кубрат Пулєв.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон». Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усіком і Джозефом Паркером, який у рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.