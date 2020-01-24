23-річний гравець збірної України з гандболу перейшов у московський Спартак

Лінійний запорізького клубу ЗТР Дмитро Ільченко, під час зимової паузи, перейшов в чемпіонат Росії в Спартак. «Коли надійшла пропозиція зі Спартака, то я ні секунди не сумнівався. Це дуже сильна команда і я добре знайомий з деякими їх гандболистами. Це допоможе мені влитися в колектив. Я ніколи не був в Москві, але чув, що це дуже гарне місто. Коли у мене буде вільний час, я обов'язково відвідаю пам'ятки, першим ділом, звичайно-ж, хочу подивитися на Червону площу і Кремль», - заявив Ільченко порталу sport-express.

Раніше ми писали, що російський футболіст Дмитро Тарасов, який відомий своєю любов'ю до Володимира Путіна, відреагував на останнє послання глави Кремля Федеральним зборам, в якому Путін оголосив про введення материнського капіталу при народженні першої дитини.

Екс-футболіст Локомотива виставив в Іnstagram фото зі своєю дружиною і дитиною, яке підписав: «Багато жартують щодо того, що я скоро стану батьком-героєм, а улюблена отримає материнський капітал. Я радий, що на тлі страшних новин військових конфліктів, хтось розуміє, що запорука нашого майбутнього - любов і діти. Останній виступ президента про сім'ю і дітей не залишило нікого байдужим. Я радий, що вводять материнський капітал за першу дитину, безкоштовні обіди у школах, будують нові музичні школи і т. д. Правда крім сімейних тим, останні 5 хвилин, навів і в політиці движуху, але це вже нехай оцінюють експерти. Для мене, як для жителя країни важливо, що майже найвпливовіша людина в світі, говорив саме про дітей. Значить ми дивимося в один бік».

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