Відома легкоатлетка Марина Бех Романчук проводить відпустку в Карпатах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки. Красуня виклала в соціальній мережі нове спокусливе фото. Марина не побоялася роздягнутися на холоді, посеред снігу, і судячи з її усмішки, мороз її тільки зігріває. Пишнотіла легкоатлетка позує в блакитному купальнику на тлі гірськолижного курорту. Вдалині видніється ліс і йде сніг. «Відпустка в горах по-своєму особлива. Підтверджено», - підписала фото Марина.

Шанувальники по достоїнству оцінили фігуру української легкоатлетки: «Це твоє найкраще фото», «Ти просто божевільна», «Справжня красуня», «Гаряче», «Які форми».

Раніше ми писали, як знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить розминку перед тренуванням.

«Для вдалого тренування важлива якісна розминка», - підписала фото українська красуня.

Позує Марина в рожевому одязі, яка витончено підкреслює ідеальну фігуру легкоатлетки. Шанувальники таланту спортсменки по достоїнству оцінили яскраве фото і обсипають її компліментами. Також підписники оцінили манікюр Марини, у вигляді ведмедиків: «Супер пандочки на манікюрі я в захопленні ми в захопленні», «Супер», «Чудові шортики», «Рожевий тобі йде», "Богиня", «Милі ведмежатки».

Нещодавно Марина Бех-Романчук знялася у відвертій фотосесії. Зберегла красу українських спортсменів в незвичайному образі відомий фотограф Оксана Гаєва. Зірка позувала разом з чоловіком.

Спортсменка виклала фото в Instagram підписавши пост «Світ врятує тільки любов. До своєї землі, до себе, до людей, до всього живого, до всесвіту і нашу свідомість. Тільки усвідомлення ми всі за одне, що ми всі ходимо під одним і тим же зірками викорінить злість. Ще в інституті моя викладачка з психології сказала: «Світ руйнують деструктивні дії однієї людини» та, на жаль, це правда. Бути небайдужими до своїх близьких, уважними до виховання дітей, бути просто небайдужими до всього. Об'єднатися - тільки так».

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

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