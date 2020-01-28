Американська співачка Джессіка Сімпсон, що мала дружні стосунки із загиблим спортсменом Кобі Брайантом, приголомшила знімком, зробленим незадовго після трагедії

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. За її словами, фото зробив її чоловік, колишній футболіст Ерік Джонсон, на задньому дворі їхнього будинку. Потім пара помітила в небі пролітаючі повз вертольоти рятувальників. Джессіка зізналася, що відчула зростаюче хвилювання, у зв'язку з якоюсь втратою.

"Ерік сфотографував це на нашому задньому дворі відразу після нещасного випадку, коли Кобі, його дочка та інші прекрасні душі відродилися, щоб вічно бути з Богом... Ми побачили рятувальні вертольоти, що летять над нашим будинком, і я відчула втрату. Я відчула, як на небі розступилася сила, щоб звільнити місце для сходження найбільших ангелів. Моє серце повністю розбито...", - поділилася Сімпсон.

Це вже друга містична історія, пов'язана із загибеллю Брайанта. До цього в мережі бурхливо обговорювали пророцтво, залишене одним із фанатів спортсмена в Твіттері. Справа в тому, що користувач ще в 2012 році написав, що Кобі розіб'ється в результаті аварії вертольота. У службі підтримки Твіттера підтвердили справжність повідомлення - воно не могло бути відредаговано пізніше.

Нагадаємо, американський баскетболіст, зірка "Лос-Анджелес Лейкерс" 41-річний Кобі Брайант розбився на вертольоті 26 січня в районі Калабасас під Лос-Анджелесом. Разом з ним загинула його 13-річна дочка і ще дев'ять осіб, включаючи пілота.

За попередніми даними, причиною катастрофи стали несприятливі погодні умови. Зокрема, в той день через сильний туман, були скасовані інші рейси.

Пілотові Арі Зобайяну, який керував вертольотом, авіадиспетчери дали особливий дозвіл на політ в умовах, що не є оптимальними. За інформацією телеканалу CNN, він просив диспетчерів постійно стежити за польотом.

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