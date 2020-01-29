Відома українська легкоатлетка Ольга Бібік продовжує выіставлять в соціальній мережі відверті фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки. Красуня виклала фото, на якому постала повністю голою. «Якщо у вас криві ноги – носити глибоке декольте», - підписала фото Ольга. Судячи по її фігурі, з ногами у неї все в порядку. Вигляд ззаду дійсно вражає. Легкоатлетка вигнула свою витончену талію, що показує в якій вона хорошій формі. Сексуальні стегна спортсменки шанувальники оцінили по достоїнству: «Гаряче», «Дуже красиво», «Супер».

Раніше ми писали, як українська легкоатлетка скинула з себе одяг посеред Карпат. Відома легкоатлетка Марина-Бех Романчук проводить відпустку в Карпатах. Красуня виклала в соціальній мережі нове спокусливе фото. Марна не побоялася роздягнутися на холоді, посеред снігу, і судячи з її усмішці, мороз її тільки зігріває. Пишнотіла легкоатлетка позує в блакитному купальнику на тлі гірськолижного курорту. Вдалині видніється ліс і йде сніг. «Відпустку в горах по-своєму особливий. Підтверджено», - підписала фото Марина.

Шанувальники по достоїнству оцінили фігуру української легкоатлетки: «Це твоє найкраще фото», «Ти просто божевільна», «Справжня красуня», «Гаряче», «Які форми».

Також Марина Бех-Романчук показала, як проводить розминку перед тренуванням. «Для вдалого тренування важлива якісна розминка», - підписала фото українська красуня.

Позує Марина в рожевому одязі, яка витончено підкреслює ідеальну фігуру легкоатлетки. Шанувальники таланту спортсменки по достоїнству оцінили яскраве фото і обсипають її компліментами. Також передплатники оцінили манікюр Марини, у вигляді пандочек: «Супер пандочки на манікюрі я в захопленні ми в захопленні», «Супер», «Чудові шортики», «Рожевий тобі йде», "Богиня", «Милі ведмежатки».

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

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