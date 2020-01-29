Відома іспанська фітнес-модель Марія Паулетт показала в якій ідеальній формі вона перебуває

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки. 40-річна фітоняшка показала, що вік не перешкода красі та сексуальності. У 2015 році вона стала абсолютною чемпіонкою світу Olympia Amateur Spain. Варто відзначити, що талія у Марії 54 см. Красуня позує на фото в різних образах, виставляючи на показ свої шикарні сідниці і стегна. Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті наряди. У фітнес моделі майже 250 тисяч підписників і її фото збирають величезну кількість лайків.

Раніше ми писали про те, що перша ракетка України Еліна Світоліна підкорює серця чоловіків своїми фото, які частенько з'являються в Instagram дівчині.

Як пише Politeka.net, за роки своєї кар'єри Еліна Світоліна встигла досягти вражаючих висот: вона завоювала звання першої ракетки країни і третьої кращої тенісистки світу, на її рахунку безліч перемог в WTA і два півфінали турнірів серії Великого шолома.

Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії.

В цей раз спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram особистими знімками з київської набережної.

На фото Світоліна у незвичайній сексуальної позі кокетує перед фотографом. На тенісистці довге сіре плаття і високим вирізом на нозі, бежеве стильне пальто і чорні зухвалі черевики на невеликий підборах.

У відповідь Еліна дочекалася звичних компліментів на свою адресу від своїх шанувальників.

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