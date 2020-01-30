В гольф грають не тільки чоловіки, але й дівчата. Свіжий приклад – це китайська гольфістка Лілі Муніхі, яка відрізняється не тільки професійною грою, але і приголомшливою зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки. Дівчина набирає шаленої популярності в соціальних мережах. У неї вже майже 300 тисяч підписників і цифри неухильно зростають. Гольфістка приваблює шанувальників яскравою зовнішністю. У неї чудова фігура і невинне личко, що робить її предметом обожнювання багатьох чоловіків. Багато хто відзначає, що вона схожа на ляльку.

Лілі почала займатися гольфом з 6 років, а вільний час захоплюється фітнесом. За минулий рік вона заробила в гольфі 33 тисячі доларів. Пропонуємо вашій увазі найкращі фото сексапільної Лілі.

Раніше ми писали про те, що перша ракетка України Еліна Євро підкорює серця чоловіків своїми фото, які частенько з'являються в Instagram дівчині.

Як пише Politeka.net, за роки своєї кар'єри Еліна Світоліна встигла досягти вражаючих висот: вона завоювала звання першої ракетки країни і третьої кращої тенісистки світу, на її рахунку безліч перемог в WTA і два півфінали турнірів серії Великого шолома.

Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошували тенісистку на всілякі фотосесії.

В цей раз спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram особистими знімками з київської набережної.

На фото Світоліна у незвичайній сексуальної позі кокетує перед фотографом. На тенісистці довге сіре плаття і високим вирізом на нозі, бежеве стильне пальто і чорні зухвалі черевики на невеликий підборах.

У відповідь Еліна дочекалася звичних компліментів на свою адресу від своїх шанувальників.

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