Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду досяг позначки в 200 мільйонів підписників у Instagram

Таким чином, 34-річний футболіст став найпопулярнішим користувачем цієї соціальної мережі в світі. У трійку входять співачка Аріана Гранде (173 мільйони) і актор Дуейн Джонсон (170 мільйонів). Найпопулярнішим акаунтом у соціальній мережі є офіційний акаунт самої Instagram.

Серед футболістів відразу за Кріштіану йде його одвічний конкурент форвард Барселони Ліонель Мессі. У аргентинця 41 мільйон підписників. Замикає трійку лідер Парі Сен-Жермен " бразилець Неймар, у якого 132 мільйони шанувальників в Instagram.

Відзначаючи такий почесний рекорд Роналду виклав на своїй сторінці відео.

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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️

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Раніше ми писали, як український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко набрав 1 мільйон підписників у Іnstagram.

Таким чином, Зінченко став найпопулярнішим українським футболістом в даній соціальній мережі. Якщо Олександр буде, такими темпами і далі набирати прихильників, то незабаром він потіснить з першої строчки найпопулярнішого українського спортсмена – боксера Василя Ломаченка, у якого 1,7 мільйонів підписників.

Варто відзначити, що наречена Зінченко - популярна телеведуча Влада Седан є найпопулярнішою серед подруг і дружин футболістів у Іnstagram. У неї 281 тисяча шанувальників.

Нещодавно Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", виклав у своєму Іnstagram фото з Даріо Срною.

Колишній капітан, а нині помічник головного Шахтаря Даріо Срна відвідав базу Манчестер Сіті. Зінченко не упустив можливості зафіксувати цей момент. «Був радий бачити тебе, легенда», - підписав фото Зінченко.

Шанувальники українця залишилися задоволені зустріччю і активно залишають коментарі: «Донецька банда», «Саня з фанатом», «Напевно Зіну в Шахтар переманити хотів», «Кращі». Деякі вболівальники припустили, що Срна відвідав Манчестер з робочим візитом, з приводу трансферу Миколи Матвієнка з Шахтаря в Сіті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що легенда київського "Динамо" очолив російський клуб.

Також Politeka писала про те, що тренер донецького Шахтаря вибухнув звинуваченнями після перемоги над київським "Динамо" в 1/4 фіналу Кубка України.