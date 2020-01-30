Головний тренер російського Рубіна Леонід Слуцький поділився думкою про товариські матчі з українськими клубами

«Ми завжди грали з українськими командами, коли я тренував ЦСКА. Це були шикарні спаринги. З Шахтарем ми грали, з Динамо, Дніпром. Коли ми грали з українськими командами - це були найкращі спаринги, особливо перед Лігою чемпіонів. Колись був знаменитий Кубок Першого каналу в Сочі, де ми грали з київським Динамо, з «Шахтарем. Ми в міжсезоння отримували спаринг-партнерів такого рівня, яких у нас не було навіть в сезоні. Тому, якщо б була така можливість, із задоволенням грав би з українськими командами», – сказав Слуцький порталу tribuna.com.

Володимир Слуцький став відомим тренером на чолі московського ЦСКА і збірної Росії. Потім він відправився в «вояж» по Європі, де встиг потренувати англійський Халл і голландський Вітес. У зимове міжсезоння Слуцький очолив Рубін.

Раніше ми писали, що Леонід Слуцький на камеру познущався над українським футболістом. На тренуванні російського клубу Рубін головний тренер Леонід Слуцький незвично критикує дії футболістів. Дісталося нашому співвітчизнику захиснику Олегу Данченко.

«Данченко – так собі, як і у всьому іншому. Ну-ну-ну, що українська техніка? Вірніше, її відсутність. Ліва нога – тобі що, не нога, чи що?», - дісталося українському футболісту від Слуцького.

Також тренер дуже часто вживав слово «катастрофа» на адресу футболістів.

25-річний українець Олег Данченко довгий час належав Шахтарю, але не зміг закріпитися в складі «гірників», виступаючи в оренді. У минулому році футболіст підписав контракт з Рубіном. У даний момент казанський клуб займає 13 місце в чемпіонаті Росії.

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