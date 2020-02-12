"Мілан" всерйоз задумався про запрошення тренера збірної України Андрія Шевченка на пост головного тренера команди

Відомий журналіст Даніеле Лонго повідомляє в Twitter про те, що українцем зацікавлений технічний директор і легендарний захисник "Мілана" Паоло Мальдіні.

Ще одним претендентом є екс-тренер і спортивний директор "Лейпцига" Ральф Рангнік.

До речі, нинішній тренер команди Стефано Пьоли збереже свій пост тільки в разі, якщо "Мілану" вдасться закінчити чемпіонат у зоні Ліги чемпіонів або виграти Кубок Італії.

Нещодавно ми писали про те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про проблеми з коліном, які відчував ще під час ігрової кар'єри.

Як розповів наставник національної збірної, ще під час виступів йому довелося перенести кілька операцій, оскільки фізичні навантаження давали про себе знати.

За словами Шевченка, після завершення кар'єри футболіста, йому також довелося вдатися до допомоги лікарів, але це дало результат.

«Ґрунтуючись на своєму власному досвіді, можу сказати, що в процесі моєї кар'єри колінний суглоб відчував певні травми. У мене було кілька операцій. Колінний суглоб постійно піддається деформації, тому спорт позначається дуже сильно.

Вже після закінчення кар'єри футболіста в суглобі почалися запалення, з'явилися болі. З цим важко боротися. Передові технології ефекту не давали. В Америці почув про нову методику. У Києві познайомився з фахівцями, мені розповіли про лікування.

Після нього відразу відчув себе легше. Суглоб набагато краще став реагувати на навантаження. Став відчувати себе краще», - наводить слова Шевченка офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, дружина Шевченко показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж: «Важко боротися».

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