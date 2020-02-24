Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч
У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большовой, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.
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Костюк святкувала перемогу і у парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовій. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиной і Паули Кании з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.
Марта Костюк в рейтингу WTA піднялася з 168-го місця на 141-е.
Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.
Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.
Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.
Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.
- Ешлі Барті — 11 307 587$
2. Симона Халеп — 6 942 442$
3. Наомі Осака — 6 788 282$
4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$
5. Еліна Світоліна — 6 126 335$
У минулому році сума призових Еліни Світоліної склала трохи більше 4 мільйонів доларів.
Всього за кар'єру українська тенісистка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.
Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.
Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.