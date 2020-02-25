Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

Фестиваль пройшов 22 лютого у Варшаві. 28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

Шанувальники і підписники Юлії Мішури пишуть слова підтримки та вітають фітнес-модель з перемогою: "Пишаємося 💪🏻 Гідна перемога Чемпіонки👍", "Вітаю!!! Найкраща! 👏👏👏", " Мої вітання👏", " Крутишка ".

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40-річна фитоняшка показала, що вік не перешкода красі і сексуальності. У 2015 році вона стала абсолютною чемпіонкою світу Olympia Amateur Spain. Варто відзначити, що талія у Марії 54 см. Красуня позує на фото в різних образах, виставляючи на показ свої шикарні сідниці і стегна.

Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті наряди. У фітнес моделі майже 250 тисяч фолловерів і її фото збирають величезну кількість лайків.

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