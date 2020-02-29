Скандальний український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олексій Олійник накинувся на українських бійців, які захищають країну від російської агресії

Спортсмен ще п'ять років тому прийняв російське громадянство і, судячи з усього, за цей час не змінив свого негативного ставлення до України. Так, у новому інтерв'ю «СЕ» Олійник різко розкритикував українців, які воюють за свою країну на Донбасі. На думку спортсмена, люди йдуть захищати свою батьківщину виключно через вплив телебачення.

«Якщо б я був 17-річним хлопчаком з-під Полтави або Миргорода, дивився би цілими днями два канали, думав так само. Що там показують? "Бачите м'ясо? Це роздавлений російським танком наш співвітчизник". Поруч якась жінка голосить: "Мене "Беркут" зґвалтував!"», - розповів Олійник.

За словами спортсмена, він нібито міг би і сам відправитися на Донбас добровольцем, якщо б не «розум і життєвий досвід».

«Не було б у мене розуму та життєвого досвіду, теж закричав би: "Дайте мені швидше автомат, я піду захищати батьківщину". Три роки тому люди ходили з георгіївськими стрічками — а сьогодні вони ж кричать: "Бандері слава". Дебілізм», - розкритикував боєць захисників України.

Варто відзначити, що Олійник ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Так, у 2014 році перед боєм з американцем Джаредом Рошолтом в США він вийшов на зважування в майці з портретом президента РФ Володимира Путіна. Після цього випадку бійця стали називати «Ударом Путіна». Крім того, спортсмен називав протестувальників на Майдані «стадом».

До цього ми писали про те, що Олійник вважає, що в Україні немає справжніх українців. За словами бійця, у жителів України кров змішана, а справжніх українців в країні немає.

"Частина України багато років переходила з одного громадянства в інше. Австро-Угорщина, Росія і так далі. Там крові перемішані. Які завгодно — але тільки не українські", - заявив він.

Нагадаємо, харківський боєць ММА назвав українців "полукровками".

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