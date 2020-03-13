19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки

Красуня опублікувала нове гаряче фото, яке припаде до смаку фанатам, адже вона постала в спокусливому вбранні. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку спортсменки.

На новому фото вона сидить на ногах у профіль. На ній лише чорне боді та гольфи. Волосся красивими хвилями лежать на спині.

У минулому місяці Ястремська дійшла до фіналу турніру категорії Premier в Аделаїді, де поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті. По ходу турніру Даяна вибила колишню першу ракетку Анжелік Кербер.

Раніше Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді на стадії другого раунду Australian Open. У стартовому поєдинку одеситка обіграла словенку Кайю Ювані (6:1, 6:1), але далі їй не вдалося впоратися з Каролін Возняцкі (5:7, 5:7).

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська опублікувала на своїй сторінці в Instagram підбірку фотографій з Іспанії, де вона розпочала підготовку до нового сезону в жіночому Турі.

Спортсменка вирушила на Піренеї разом з рідними і новим тренером Сашею Бажином, поєднуючи тренувальний процес з активним відпочинком. Найкращий тренер за версією WTA 2018 року приєднався до команди Ястремської.

Нещодавно тенісистка опублікувала ряд знімків і підписала їх - "Перший тиждень передсезонної підготовки закінчена. Час відпочинку з моєю сестрою і тренерами." На фото Даяна ніжиться під іспанським сонечком в жовтому бікіні.

А також лежить на подушках в обнімку з дівчиною, швидше за все з сестрою, і дивиться на ноутбуці кіно.

Молода спортсменка досить часто публікує фото в соцмережах. У Инстаграме у неї майже 53 тисячі передплатників.

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