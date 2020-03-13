Жіноча тенісна асоціація провела щорічну фотосесію тенісисток

Зйомка проводилася в Індіана-Уеллс. Еліна Світоліна показала кадри з фотостудії.

На опублікованих кадрах видно, як візажисти готують Еліну до зйомки.

Також видно і позування спортсменки.

Для зйомок вона одягла білу майку і короткі чорні шорти, а зібрала волосся в хвіст.

Зазначимо, що фотосесія є традиційною для всіх гравців.

Нагадаємо, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч. У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большової, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.

Костюк святкувала перемогу і у парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовій.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.

Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.

Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.

Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.

1. Ешлі Барті — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наомі Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Еліна Світоліна — 6 126 335$

У минулому році сума призових Еліни Світоліної склала трохи більше 4 мільйонів доларів.

Всього за кар'єру українська тенісистка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.

Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.

Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.