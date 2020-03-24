Українська тенісистка Катаріна Завацька підтримує спортивну форму під час карантину
На цей раз 20-річна українка поспарингувала зі своїм хлопцем по імені Аллен.
"Це час боксу", - підписала спортсменка відео.
Українка часто публікує фото з занять у своєму Інстаграмі.
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"Зараз як ніколи ми одна команда", - пише Завацька.
Раніше ми писали, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч.
У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большовій, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.
Костюк святкувала перемогу і у парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовій. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиной і Паули Кании з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.
Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.
Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.
Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.