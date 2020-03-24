Переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песині

Дівчина часто балує підписників гарячими фото, про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями. Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.

До речі, раніше ми писали, що українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

Фестиваль пройшов 22 лютого у Варшаві. 28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.

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