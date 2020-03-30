Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у фотосесії WTA

На фотосесії Світоліна – в коротких чорних шортах і білій майці.

Світоліна з задоволенням посміхалася в камеру, озброївшись ракеткою і відпрацьовуючи удари для ефектних кадрів.

Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину.

На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео з тренування.

За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.

"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.

Крім того, нещодавно ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.

Спортсменка захопила своїх підписників спокусливим танцем з оголеним животом.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.

Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.

Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.