Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у фотосесії WTA
На фотосесії Світоліна – в коротких чорних шортах і білій майці.
Світоліна з задоволенням посміхалася в камеру, озброївшись ракеткою і відпрацьовуючи удари для ефектних кадрів.
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Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину.
На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео з тренування.
За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.
"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.
Крім того, нещодавно ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.
Спортсменка захопила своїх підписників спокусливим танцем з оголеним животом.
Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.
Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.
Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.
Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.