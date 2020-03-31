Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала спокусливу чорно-білу фотографію у соцмережі

На знімку 25-річна спортсменка зображена в профіль. На українці білий топ, який щільно облягає її груди, сексуально підкреслюючи всі інтимні місця фігури.

Підписники спортсменки пишуть під фотографією компліменти, захоплюючись красою Світоліної.

До речі, українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у фотосесії WTA.

На фотосесії Світоліна – в коротких чорних шортах і білій майці.

Світоліна з задоволенням посміхалася в камеру, озброївшись ракеткою і відпрацьовуючи удари для ефектних кадрів.

Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину.

На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео з тренування.

За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.

"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.

Крім того, нещодавно ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.

Спортсменка захопила своїх фолловерів спокусливим танцем з оголеним животом.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челленджу Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.

Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.

Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.