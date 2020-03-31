Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала спокусливу чорно-білу фотографію у соцмережі
На знімку 25-річна спортсменка зображена в профіль. На українці білий топ, який щільно облягає її груди, сексуально підкреслюючи всі інтимні місця фігури.
Підписники спортсменки пишуть під фотографією компліменти, захоплюючись красою Світоліної.
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До речі, українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у фотосесії WTA.
На фотосесії Світоліна – в коротких чорних шортах і білій майці.
Світоліна з задоволенням посміхалася в камеру, озброївшись ракеткою і відпрацьовуючи удари для ефектних кадрів.
Раніше ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину.
На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео з тренування.
За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.
"Привіт! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.
Крім того, нещодавно ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину.
Спортсменка захопила своїх фолловерів спокусливим танцем з оголеним животом.
Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челленджу Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.
Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.
Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.
Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.