Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, чим розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Nike Living Room Cup – перший тиждень. І ось мій результат. 45 секунд – 127 повторень. Не погано, як для першого результату», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Романчук позує в міні-наряді, виконуючи скручування на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Круто! А не перебила б дихання – було б більше», «неймовірна», «класне відео», «Ще трохи, і побила б рекорд - у нього 145, здається», «дуже круто», «гарна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила шанувальників новими фото у соціальній мережі

Раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках в довжину.

Тим не менш багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи вже не раз доводила, що може вражати не лише своїми спортивними досягненнями.

Нещодавно чарівна легкоатлетка приступила до підготовки до нового сезону, відправившись в теплі краї. Свій тренувальний табір дівчина проводить у Туреччині, звідки не забуває ділитися зі своїми шанувальниками яскравими світлинами.

Нагадаємо, український спортсмен встановив новий світовий рекорд.

Як повідомляла Politeka, збірна України поповнює золотий запас на Кубку Європи.

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