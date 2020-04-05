Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, чим розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Nike Living Room Cup – перший тиждень. І ось мій результат. 45 секунд – 127 повторень. Не погано, як для першого результату», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Романчук позує в міні-наряді, виконуючи скручування на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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Nike Living Room Cup - перший тиждень 👊🏼 І ось мій результат ⏱45секунд - 127 повторень 💪🏼 не погано як для першого разу 😁 Передаю естафету @maryna_kylypko @konoplyanka.official @olga_saladukha @povoroznyuk_dmytro @grame90 @dariabilodid7 @anna_ryzhykova @viktoriya_400h бажаю успіху 😉 Thank you @cristiano #nike #niketraining

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«Круто! А не перебила б дихання – було б більше», «неймовірна», «класне відео», «Ще трохи, і побила б рекорд - у нього 145, здається», «дуже круто», «гарна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила шанувальників новими фото у соціальній мережі

Раніше спортсменка видала відмінний результат на чемпіонаті світу, завоювавши для України срібну медаль у стрибках в довжину.

Тим не менш багаторазова чемпіонка України та призерка чемпіонату Європи вже не раз доводила, що може вражати не лише своїми спортивними досягненнями.

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Нещодавно чарівна легкоатлетка приступила до підготовки до нового сезону, відправившись в теплі краї. Свій тренувальний табір дівчина проводить у Туреччині, звідки не забуває ділитися зі своїми шанувальниками яскравими світлинами.

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Нагадаємо, український спортсмен встановив новий світовий рекорд.

Як повідомляла Politeka, збірна України поповнює золотий запас на Кубку Європи.

Також Politeka писала, що українців покарали за медалі, завойовані в РФ.