Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, чем развлекается на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Nike Living Room Cup – первая неделя. И вот мой результат. 45 секунд – 127 повторений. Не плохо, как для первого результата», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Романчук позирует в мини-наряде, выполняя скручивания на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Круто! А не перебила бы дыхание – было бы больше», «невероятная», «классное видео», «Еще немного, и побила бы рекорд - у него 145, по-моему», «очень круто», «красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила поклонников новыми фото в социальной сети

Ранее спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину.

Тем не менее многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы уже не раз доказывала, что может впечатлять не только своими спортивными достижениями.

Недавно очаровательная легкоатлетка приступила к подготовке к новому сезону, отправившись в теплые края. Свой тренировочный лагерь девушка проводит в Турции, откуда не забывает делиться со своими поклонниками яркими снимками.

Напомним, украинский спортсмен установил новый мировой рекорд.

Как сообщала Politeka, сборная Украины пополняет золотой запас на Кубке Европы.

Также Politeka писала, что украинцев наказали за медали, завоеванные в РФ.