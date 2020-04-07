Дружина українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала спекотне відео

Відео дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті, повідомляє Politeka.

"Приємні спогади", – підписала публікацію дівчина.

Гарячий танець, викликав захоплення у підписників Аліни.

"Ну персик", " Не можу відвести очей від 🍑", "Sweet beautiful angel", "Pretty dancer".

Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.

Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

Крім того ми писали про дружину українського боксера Олександра Гвоздика.

Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.

У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.

Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.

Нагадаємо, архівні фото і відео Василя Ломаченка злили в мережу.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше Усик поділився пікантними деталями особистого життя, відео: "Дружина вимагає".