Український боксер Олександр Усик розкрив подробиці особистого життя під час Великого посту

Зокрема, боксер розказав від чого утримується в цей час.

«Від чого я утримуюся під час посту? Від багатьох речей. Утримуюся від близькості з дружиною. Але це повинно прийти до обох людей - і до жінки, і до чоловіка. Якщо чоловік дотримується посту, а дружина вимагає від нього подружніх зобов'язань, то їх треба виконувати. Якщо ви удвох до цього прийшли, то це маленька перемога.

Я стежу за своїм язиком, висловлюваннями. Всі ми люди, буває іноді лихослів'я. Намагаюся не тільки під час посту, але в побуті не використовувати ці непотрібні слова. Утримуюся від тусовок, зустрічей, абсолютно непотрібних посиденьок і розмов. М'якше треба ставати. Не тільки коли йде піст, а в будь-який час», - поділився Усик.

До речі, нещодавно Олександр Усик розповів історію знайомства з чемпіоном WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком.

«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.

Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.

Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усік.

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