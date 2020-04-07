Український боксер Василь Ломаченко відреагував на поведінку американського чемпіона Теофимо Лопеса, який часто намагається зачепити українця образами

Заяву Ломаченка опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

"Вважаю, що він хороший боксер. Це молодий, злий і жорсткий боєць, у нього дуже багато енергії. Я хочу провести цей бій, тому що він є чемпіоном світу і у нього мій титул - пояс IBF.

Лопес сказав, що повинен залякати мене для перемоги? Думаю, що такою поведінкою він тільки полегшить мені завдання. Після бою я хочу подивитися в очі йому і його батькові, зафіксувати їх вираз обличчя", - заявив українець.

"Мій прогноз? Бокс - непередбачуваний вид спорту, складно щось вгадати. Однак те, що вони розповідають, в якому раунді зможуть перемогти, тільки підігріває інтерес".

До речі, нещодавно Лопес знову образив українця Василя Ломаченка.

Американець розповів, що думає про Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати кращим з нас двох. Це може вийти тільки у мене. Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. "Ось л*йно, він вийшов битися". Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Лопес зізнався, що його дратує характер українця: "Це зарозумілий с*кін син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті і крові".

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