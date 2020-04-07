Популярна фітнес-модель Марія Паулетт часто балує підписників жаркими фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
40-річна фітоняшка показала, що вік не перешкода красі.
В 2015 році вона стала абсолютною чемпіонкою світу Olympia Amateur Spain. Варто відзначити, що талія у Марії 54 см.
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Красуня позує на фото в різних образах, виставляючи на показ свої шикарні сідниці і стегна.
Спортсменці є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на собі відверті вбрання.
У фітнес моделі майже 250 тисяч фолловерів і її фото збирають величезну кількість лайків.
Крім того, ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песини.
Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями.
Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.
До речі, раніше ми писали, що українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.
Фестиваль пройшов 22 лютого у Варшаві. 28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася.
Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.
Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.