Дружина українського футболіста, який грає за турецький "Бурсаспор" Євгена Селезньова, взяла участь у відвертій фотосесії

34-річний екс-гравець збірної України одружився на Аллі у 2006 році, до цього пара близько півроку жила разом, повідомляє Politeka.

Дівчина часто балує своїх підписників і фанатів чоловіка жаркими фото в Instagram.

Нещодавно полтавський фотограф опублікувала у себе на сторінці знімки неймовірної красуні.

"Маська , ти сама як ягідка - полуничка", "Яка ти ніжна", "У неї виняткова краса", " Шалено красива Аллочка" - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.

Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

Крім того ми писали про дружину українського боксера Олександра Гвоздика.

Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.

У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.

Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.

Нагадаємо, архівні фото і відео Василя Ломаченка злили в мережу.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше Усик поділився пікантними деталями особистого життя, відео: "Дружина вимагає".