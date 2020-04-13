Дружина українського футболіста, який грає за турецький "Бурсаспор" Євгена Селезньова, взяла участь у відвертій фотосесії
34-річний екс-гравець збірної України одружився на Аллі у 2006 році, до цього пара близько півроку жила разом, повідомляє Politeka.
Дівчина часто балує своїх підписників і фанатів чоловіка жаркими фото в Instagram.
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Нещодавно полтавський фотограф опублікувала у себе на сторінці знімки неймовірної красуні.
"Маська , ти сама як ягідка - полуничка", "Яка ти ніжна", "У неї виняткова краса", " Шалено красива Аллочка" - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.
Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.
Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.
Крім того ми писали про дружину українського боксера Олександра Гвоздика.
Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.
У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.
Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.
Нагадаємо, архівні фото і відео Василя Ломаченка злили в мережу.
Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.
Нагадаємо, раніше Усик поділився пікантними деталями особистого життя, відео: "Дружина вимагає".