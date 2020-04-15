Українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно виступають на професійному рингу

В легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якого тільки чекають титульні бої.

Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.

"Вася однією рукою розбив", "Вася,як Кульова блискавка", - пишуть підписники, яким, скоріш за все, більше до душі спарринг Ломаченка.

Раніше ми писали, що Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу».

Відомий український боксер Денис Берінчик потрапив у скандал виклавши фотографію в олімпійці з написом: «Москва»

Денис сфотографувався зі своїм тренером Олександром Пискуновим. Фото зроблено в Києві. Берінчик вирішив відразу ж виправдатися і закликав прихильників не шукати політичного підтексту.

«Всі ці 5 років професійної кар'єри був завжди поруч мій Тренер, друг, кум, Піскунов Олександр Миколайович!!! P. S. Всім хейтерам, олімпійка Москва 80 це не тому що я за Російську Федерацію, а я за Спорт!!! У Києві були олімпійські ігри 1980 року», - підписав фото українець.

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