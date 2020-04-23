Футболістка Лорен Сессельманн продовжує грати за американську "Санта-Клариту Блу Хіт" незважаючи на вік

Лорен зараз 36 років на позиції захисниці вона провела 46 матчів за збірну Канади, зумівши відзначитися одним голом, про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram спортсменки.

У складі національної команди Сессельманн завоювала "бронзу" на Олімпійських іграх-2012 в Лондоні і "золото" на Панамериканських іграх 2011 року.

Дівчина часто публікує фото в Instagram.

На футболістку підписано більше 113 тисяч людей, які активно пишуть захоплені коментарі і залишають тисячі лайків на фотографіях.

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Дівчина публікує дуже спекотні фото, і її підписники не приховують свого захоплення - знімки фітоняшки набирають тисячі лайків.

Так, нещодавно модель зняла себе повністю голою.

Дівчині є чим похвалитися, і вона не соромиться приміряти на себе облягаючі наряди.

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