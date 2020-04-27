Новозеландська фітнес-модель Емі Лі Саммерс під час фотосесії потрапила в забавну історію

Дівчина знімалася для рекламної фотосесії на пляжі в Малібу, про це повідомляє Politeka

29-річна фітоняшка під час бігу ледь не втратила свої величезні груди, які весь час норовили вискочити з купальника фітнес-моделі.

Фото: @hawtcelebs.com

До речі, американська фітнес-модель Дейзі Джей вразила своїх шанувальників незвичайним видом

23-річна уродженка Буено-Айреса вийшла у вбранні зі скла, які були приклеєні до її тіла.

Дейзі любить балувати своїх підписників пікантними фото. Практично на всіх знімках на дівчині мінімально одягу.

Раніше ми писали, що переможницею двох турнірів в категорії «бікіні» стала чарівна фітнес-модель Еліза Песіни.

Дівчина часто балує підписників гарячими фото.

Чоловікам явно є на що подивитися в профілі фітоняшки. Та й дівчата, які прагнуть до такої шикарної фігури у Елізи - надихаються фотографіями.

Тому не дивно, що у фітнес-моделі тисячі лайків та коментарів під фото.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.