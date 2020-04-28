Український боксер Денис Берінчик (12–0, 7 КО) поділився фото з тренування, яку він провів з Олександром Усиком і своїм тренером
«Усмішка врятує світ», – написав Берінчик.
"Посмішка - сила", "Красені", "Банда", "Це Ф'юрі?", "Наші найкращі боксери", - пишуть в коментарях.
Російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар: "По швах тріщить"
Брак грошей у бюджеті, Кабмін прийняв рішення: що тепер буде з виплатами і допомогою
Пенсії та субсидії знову перерахують, українцям видали важливу деталь: "З першого травня буде..."
Безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику: "Що за хобот ззаду?"
До речі, українські боксери Василь Ломаченко і Денис Берінчик успішно виступають на професійному рингу
В легкій вазі б'ються Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA і Денис Берінчик, якому тільки чекають титульні бої.
Відео спарингу відомих українських боксерів з'явилося в мережі.
Раніше ми писали, що Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес.
«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу».
Як повідомляла Politeka, Ломаченко кинув виклик Мейвезеру, з'явилася заява: "Мені хотілося б..
Також Politeka писала, що бій Ломаченко - Лопес скасований: українця відправили додому.
Нагадаємо, раніше Лопес образив і пообіцяв покарати Ломаченка: "Я забезпечу йому..."