Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова регулярно показує своє ідеальне тіло в соцмережах
На Усманову підписалися вже понад 2,5 мільйона чоловік.
Ставши володаркою Кубка Росії та Східної Європи і фіналісткою чемпіонату Європи у категорії "бікіні" в 2013 році, Усманова завершила змагальну кар'єру.
З тих пір і до поточного моменту вона вкрай успішно займається тренерською діяльністю і надає платні консультації.
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Також дівчина не забуває показувати своє ідеальне тіло підписникам.
"Неймовірно красиве тіло!", " Хочу таку ж фігуру. ти🔥🔥🔥", "сама-Сама", - пишуть в коментарях захоплені фоловери.
До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
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Модель любити балувати підписників пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
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