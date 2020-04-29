Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова регулярно показує своє ідеальне тіло в соцмережах

На Усманову підписалися вже понад 2,5 мільйона чоловік.

Ставши володаркою Кубка Росії та Східної Європи і фіналісткою чемпіонату Європи у категорії "бікіні" в 2013 році, Усманова завершила змагальну кар'єру.

З тих пір і до поточного моменту вона вкрай успішно займається тренерською діяльністю і надає платні консультації.

Також дівчина не забуває показувати своє ідеальне тіло підписникам.

"Неймовірно красиве тіло!", " Хочу таку ж фігуру. ти🔥🔥🔥", "сама-Сама", - пишуть в коментарях захоплені фоловери.

До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.

28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.

"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.

Модель любити балувати підписників пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеальному тілу.

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