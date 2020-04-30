Чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна Блок стала першою українською спортсменкою, яка знялася для журналу Playboy
Про це повідомляє mixsport.pro.
Тоді на носі були Олімпійські ігри в Афінах-2004, а Жанна була однією з головних конкуренток Меріон Джонс, на той момент справжньої зірки в США.
Тим більше. завдяки своєму американському чоловікові українка жила в Майамі (чоловік паралельно був її менеджером).
Спортсменка розповіла, що зйомки тривали близько 12 годин.
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Знімала ціла команда з 8 чоловік. Але, незважаючи ні на що, фотосесія вийшла шикарною.
До речі, український боксер Василь Ломаченко днями взяв участь у фотосесії
Компанію йому склала справжня красуня Олександра Островська, модель з Києва. До речі, для дівчини це вже не перший досвід зйомок з українським чемпіоном світу з боксу.
Дівчина любить публікувати жаркі фото в Instagram, на який підписалися понад 30 тисяч чоловік.
"Клас красуня моя", "Яка кицюня", "Шикарний вигляд", - пишуть в коментарях.
До речі, українська фітнес-модель Юлія Мішура порадувала своїх шанувальників відвертим знімком.
28-річна киянка знялася топлес, прикриваючись руками.
"Спорт і жіночність. Секси фоточку в стрічку" - підписала кадр українка.
Модель любити балувати передплатників пікантними фото. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото, на якому вона насолоджується сонцем в ліжку.
Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
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